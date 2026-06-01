Экс-главе «Радиоавтоматики» вынесли приговор

Экс-гендиректора «Радиоавтоматики» Иванова приговорили к восьми годам за хищения
Басманный районный суд Москвы назначил бывшему генеральному директору ООО «Радиоавтоматика» Владимиру Иванову наказание в виде восьми лет лишения свободы за хищение средств в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал Иванова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В рамках процесса также рассматривался гражданский иск ЦНИРТИ имени А.И. Берга, входящего в концерн «Алмаз-Антей»: требование составило 283,1 млн рублей, его удовлетворили.

Кроме лишения свободы, Иванову назначили штраф 700 тыс. рублей и установили запрет на срок три года занимать руководящие должности после отбытия наказания.

Адвокат осужденного Павел Соркин заявил, что защита не согласна с решением суда и считает приговор чрезмерно суровым.

По данным следствия, Иванов, находясь в должности гендиректора «Радиоавтоматика», заключил с ЦНИРТИ два госконтракта на поставку радиокомпонентов из-за рубежа. Как утверждается, стоимость компонентов была завышена, в результате чего, по версии обвинения, институту был причинен ущерб почти на 300 млн рублей.

