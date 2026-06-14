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Армия

Российские военные поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ

МО: ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры ВСУ
Михаил Фомичев/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявили в министерстве обороны России.

Российское оборонное ведомство уточнило, что поражение инфраструктуре нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.

Утром 14 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за ночь. Дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Ростовской, Владимирской, Рязанской, Астраханской, Ярославской, Тверской, Костромской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны рассказали о продвижении ВС РФ в Константиновке.

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