Российские войска заблокировали ВСУ в Константиновке

Российские подразделения заблокировали украинские вооруженные формирования в населенном пункте Константиновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает сообщает Минобороны РФ.

По его данным, штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут в городе активные наступательные действия, продолжая уничтожать заблокированные группы Вооруженных сил Украины в юго-западной части города.

В течение суток российские бойцы взяли под контроль 117 зданий в населенном пункте, ВСУ же потеряли 90 человек личного состава, три броневика и 20 пикапов.

В свою очередь «Военное обозрение» сообщает, что ВС РФ перекрыли основные пути снабжения украинских войск у населенного пункта — это дороги со стороны Алексеево-Дружковки и Осыково. По информации источников издания, ВСУ пытаются перебросить окруженным сослуживцам еду и патроны на грузовых дронах, однако им это не удается. Противник также пытается зайти в город малыми группами, однако все подходы контролируют российские дроны, отмечается в статье.

Ранее украинский боец записал «предфинальное видео» из подвала здания в Константиновке.