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Армия

Российский командир рассказал о неожиданном для ВСУ маневре в Константиновке

РИА Новости: ВСУ не поверили в свое окружение в Константиновке
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Украинское командование не сразу поверило в продвижение российских штурмовых подразделений в Константиновке. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир штурмовой роты полка 1194 4-й бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным «Яриус».

По его словам, командование ВСУ считало, что в город смогли проникнуть лишь отдельные небольшие группы российских военнослужащих.

Военный заявил, что на тот момент российские силы уже значительно продвинулись вперед и взяли часть украинских подразделений на данном участке в окружение.

«Яриус» рассказал, что при заходе в город российские штурмовики использовали тактику малых диверсионных групп. Такой подход позволял постепенно накапливать силы, проводить зачистку территорий и продвигаться дальше вглубь населенного пункта.

По словам командира, в условиях современной войны работа небольших мобильных групп оказывается наиболее эффективной. Он отметил, что подразделения обходили позиции противника, выходили во фланг и тыл, после чего начинали зачистку занятых районов.

Константиновка находится на севере ДНР примерно в 55 километрах от Донецка. Город считается важным логистическим узлом, через который осуществлялось снабжение и ротация украинских подразделений в районе Краматорско-Славянской агломерации.

Российские штурмовики завершают зачистку Первомайского района Константиновки и продолжают успешно продвигаться в двух микрорайонах города. По информации Минобороны, за минувшие сутки российские освободили 172 здания.

Ранее российские войска нанесли удары авиабомбами по позициям ВСУ под Краматорском.

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