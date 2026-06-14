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Армия

В Брянской области мирная жительница не выжила в результате атаки ВСУ

Ковальчук: в Брянской области мирная жительница не выжила при атаке ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Украинский дрон самолетного типа атаковал деревню Сагутьево в Брянской области, в результате чего мирная жительница получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«Двое мужчин получили ранения. Пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь», — добавил Ковальчук.

14 июня губернатор Александр Хинштейн рассказал, что мирный житель получил ранение при ударе беспилотного летательного аппарата ВСУ по автомобилю в Рыльском районе Курской области. У пострадавшего мужчины диагностировали акубаротравму и ожог правой кисти.

В этот же день в Орле в результате удара украинского беспилотника по жилому дому не выжил один человек. Клычков сообщил, что еще восьмерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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