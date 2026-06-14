Собянин сообщил об уничтожении БПЛА

Ликвидирован один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

Утром 14 июня в Минобороны рассказали, что средства ПВО сбили 249 дронов ВСУ над территорией России за ночь. БПЛА ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Ростовской, Владимирской, Рязанской, Астраханской, Ярославской, Тверской, Костромской областей, республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

12 июня президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что украинские войска расширяют использование беспилотников самолетного типа для ударов вглубь России, чтобы внести раскол в российское общество, нанести моральный и экономический ущерб, а также посеять растерянность среди россиян. Глава государства подчеркнул: у Киева «ничего не получится».

Ранее в Белгородской области ребенок пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ.