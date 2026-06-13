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Армия

«Хезболла» заявила об атаках на израильских военных на юге Ливана

«Хезболла» провела серию атак на израильских военных на юге Ливана
Global Look Press

Ливанское движение «Хезболла» сообщило о серии ударов по позициям и технике израильских военных в нескольких районах южного Ливана 13 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Бойцы исламского сопротивления в 07.00 субботы (время совпадает с московским. – прим. ред.) нанесли удар по военной технике, принадлежащей армии израильского противника, у русла реки на окраине поселения Заутар-эш-Шаркия», — говорится в заявлении.

Кроме того, «Хезболла» объявила об атаке на израильскую бронемашину вблизи населенного пункта Кантара. Еще один удар, по данным движения, пришелся по сосредоточению израильской техники и личного состава к западу от нового опорного пункта Блат.

Также проведены атаки на скопление израильских сил и вооружений на юго-западной окраине Мадждаль-Зуна и на группу военнослужащих на подступах к Кфар-Тебниту.

Как утверждает «Хезболла», эти действия стали ответом на нарушения Израилем режима прекращения огня, обстрелы южных районов Ливана и разрушение жилых домов.

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