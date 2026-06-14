В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, вражеские дроны были уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

Чиновник добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Незадолго до этого сообщалось, что в ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых дронов ВСУ упали на территорию одного из промышленных предприятий города Новомосковск в Тульской области.

13 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа, которые находились над различными регионами России и акваторией Черного моря. Речь идет о временном промежутке с 07:00 до 20:00 мск.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.