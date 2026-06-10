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Политика

Украине могут передать «испорченные» ракеты для Patriot

МИД Украины: Киев может получить ракеты к Patriot с истекающим сроком годности
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Украина может получать ракеты-перехватчики, в том числе для американских систем ПВО Patriot, с истекающим сроком годности. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий, чьи слова приводит УНИАН.

По его словам, в ходе визитов Владимира Зеленского в Лондон и Таллин были достигнуты новые соглашения по противовоздушной обороне. Украине удалось найти ряд «дополнительных средств», но на них нужны финансовые ресурсы, и Киев работает над тем, чтобы их найти, указал спикер МИД.

«Более того, еще один небольшой момент, который я могу добавить. Украинской стороне удалось найти ряд ракет-перехватчиков, срок годности которых истекает через некоторое время, и которые тоже можно получить для Украины. Мы сейчас ведем активные переговоры для того, чтобы их получить», – сказал Тихий.

В апреле Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что на Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Он ясно дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на Украине. Зеленский жаловался, что у страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может».

Ранее Зеленский посетовал, что Украина не получала такой поддержки от США, как Ближний Восток.

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