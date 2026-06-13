Украинские войска атаковали рынок в ЛНР

Украинские войска ударили беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по центральному рынку в Сватово Луганской народной республики (ЛНР), семь человек получили ранения. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник в мессенджере «Макс».

«ВФУ совершили очередную террористическую атаку. Утром, в разгар выходного дня, вражеский БПЛА нанес удар по центральному рынку в Сватово. К несчастью, пострадали семь человек», — уточнил чиновник.

Пасечник сообщил, что людей с ранениями различной степени тяжести оперативно доставили в больницу. Пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь. Также глава ЛНР пожелал им скорейшего выздоровления.

По его словам, местные власти и оперативные службы оказывают необходимую помощь в ликвидации атаки.

13 июня президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии заявил, что российские войска удерживают стратегическое преимущество и никакие удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) не изменят эту ситуацию.

Ранее в Госдуме объяснили удары ВСУ по ведущим в Крым мостам.