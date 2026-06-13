Экс-разведчик США Риттер едва не попал под удар ВСУ в ходе визита в Старобельск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Старобельск в тот момент, когда в городе находился экс-разведчик США Скотт Риттер. Об этом он сам рассказал ТАСС

Он отметил, что ему помогли оперативно эвакуироваться.

12 июня Риттер посетил разрушенный ударами ВСУ педагогический колледж в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). Приехав к месту теракта, американец возложил цветы к мемориалу в память о жертвах и осмотрел внутренние развалины здания.

Риттер предположил, что беспилотники наводили с помощью искусственного интеллекта, однако ему ответили, что, судя по траектории, операторы специально направляли БПЛА в нижние этажи, чтобы «здание сложилось».

22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Более 60 человек получили ранения, 21 из них спасти не удалось. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 БПЛА.

Ранее американский журналист приехал в Старобельск и назвал удар ВСУ терроризмом.