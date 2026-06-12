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Общество

Бывший американский разведчик Скотт Риттер приехал в Старобельск

Экс-разведчик США Скотт Риттер посетил место теракта в Старобельске
Rich Schultz/AP

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер посетил разрушенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) педагогический колледж в Старобельске в Луганской народной республике. Об этом сообщают «Известия».

Приехав к месту теракта, Риттер возложил цветы к мемориалу в память о жертвах и осмотрел внутренние помещения разрушенного здания.

Риттер предположил, что беспилотники наводили с помощью искусственного интеллекта, однако ему ответили, что, судя по траектории, операторы специально направляли беспилотники в нижние этажи, чтобы «здание сложилось».

22 мая беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Более 60 человек получили ранения, 21 из них спасти не удалось.

По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ применили для удара по колледжу 16 беспилотников.

Ранее Мирошник назвал «загнанными крысами» ответственных за удар по колледжу в ЛНР.

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