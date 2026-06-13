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Армия

Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Два беспилотника, летевшие на Москву, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

В связи с введением временных ограничений на использование неба аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.

В ночь на 13 июня силы ПВО сбили 231 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 16 регионами страны.

12 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ расширяют использование беспилотников самолетного типа для ударов вглубь России, чтобы расколоть российское общество. Глава государства подчеркнул, что у Киева «ничего не получится». По словам Путина, ситуация требует особого внимания и принятия дополнительных мер. Первоочередной задачей должно стать усиление российской системы противовоздушной обороны, отметил он.

Ранее Зеленский рассказал о планах ВСУ по увеличению дальности ударов по России.

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