В Чугуеве Харьковской области 39-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины понесла существенные потери после поражения мест размещения подразделений. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Источник заявил, что потери украинское подразделение понесло в результате комплексного огневого поражения по местам размещения военнослужащих. По словам собеседника агентства, информацию о последствиях удара подтвердили местные жители.

ТАСС уточнил, что личный состав бригады ВСУ находился в гостинице «Биг-Хаус».

До этого сообащлось, что в районе населенного пункта Храповщина в Сумской области за последние дни пропали без вести десятки военнослужащих ВСУ. По словам собеседника РИА Новости, на это указывают некрологи украинских военнослужащих, опубликованные в последние дни. Источник утверждает, что речь идет о бойцах 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Ранее полк «Арей» ВСУ понес значительные потери сразу после переброски в Сумскую область.