Появилось видео поражения моста в Харьковской области российскими дронами

ВРВ: 43 российских БПЛА поразили мост в Харьковской области, удар попал на видео

В Харьковской области 43 FPV-беспилотника Вооруженных сил (ВС) России уничтожили мост в Харьковской области, операция попала на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«БПЛА один за другим бьют по опорам моста через речку Нитрус в районе села Андреевка», — говорится в посте.

До этого командир расчета БПЛА сообщил, что пилоты FPV-дронов группы «Конторы» российской группировки «Запад» лишили Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности передвигаться на участке трассы Р-79 на правом берегу реки Оскол в Харьковской области.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил об усилении мер защиты от украинских беспилотников на трассе «Новороссия». По его словам, на ключевых автомагистралях юга России операторы БПЛА приступили к работе по нейтрализации вражеских дронов. Цель — не допустить попыток ВСУ дестабилизировать ситуацию и обеспечить безопасность дорожного движения, подчеркнул губернатор.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.