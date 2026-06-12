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Политика

Индия второй раз за неделю вызвала представителя США из-за атаки на танкер

Reuters: Индия потребовала от США объяснений после нового удара по своему танкеру
Alvaro Ardisana/Shutterstock/FOTODOM

Индия вновь вызвала высокопоставленного американского дипломата в знак протеста против ударов по своим судам у берегов Омана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

Это уже второй раз за три дня, когда Нью-Дели официально выражает протест США из-за атаки на индийский танкер, уточняет агентство.

11 июня американские военные атаковали и вывели из строя нефтяной танкер Jalvee под флагом Гвинеи-Бисау в Оманском заливе за нарушение блокады против Ирана. После атаки удалось спасти 20 индийских моряков. США утверждают, что судно якобы пыталось транспортировать нефть из Ирана через Оманский залив.

До этого в этом же районе американцы ударили по танкеру с нефтепродуктами Settebello, который, по мнению американской стороны, также пытался нарушить морскую блокаду Ирана. Уточняется, что после атаки на танкер был спасен 21 индийский моряк. Еще три члена экипажа судна продолжают числиться пропавшими без вести.

Ранее в Индии назвали виновного в нападении на танкеры у побережья Омана.

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