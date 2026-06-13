В Иране сообщили, что военные продолжают контролировать Ормузский пролив

В ВС Ирана заявили, что Ормузский пролив находится под строгим контролем военных

Заместитель начальника штаба ВМС Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что ни одно торговое судно по-прежнему не может пройти Ормузский пролив без разрешения Тегерана. Его слова передает «Интерфакс».

Выступая по государственному телевидению, он рассказал, что западная сторона пролива, сам морской путь и Персидский залив находятся под строгим контролем ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Восточная сторона Ормузского пролива и северная часть Индийского океана — под постоянным контролем ВМС республики.

В обеспечении контроля за водным путем широко используются беспилотники. Беспилотные системы могут быть подготовлены к запуску в очень короткие сроки и в сложных боевых условиях, добавил Сайяри.

До этого иранская гостелерадиокомпания сообщала, что на южном побережье Ирана в акватории Ормузского пролива произошел взрыв. По ее данным, военные силы Ирана сделали предупредительный выстрел.

После этого Reuters сообщил, что американские войска сбили несколько иранских ударных беспилотников, направлявшихся в сторону Ормузского пролива.

Ранее МИД Ирана анонсировал совместное с Оманом заявление по Ормузскому проливу.