НАТО начало у границ России масштабные учения боевой авиации

8 июня Североатлантический альянс начинает у границ России масштабные учения военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026 (RAFL26). Об этом сообщает РИА Новости.

Учения проводятся в третий раз. В этом году в них будут участвовать представители 19 государств. Ramstein Flag 2026 пройдут в течение 12 дней. Основные этапы учений пройдут на территориях Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

По данным Объединенного командования Военно-воздушных сил Альянса, в ходе проведения учений более 150 самолетов, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry, будут совершать около 150 вылетов в день.

Кроме того, во время Ramstein Flag 2026 планируется отработка применения средств противовоздушной обороны.

3 июня сообщалось, что британская армия разместила боевые танки Challenger 2 для учений в эстонском уезде Выру, расположенном у границы с Россией.

Ранее США и Британия провели военные учения на границе с Белоруссией.