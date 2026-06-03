MWM: Британия отправила танки Challenger 2 в Эстонию к границе с РФ для учений

Британская армия разместила боевые танки Challenger 2 для учений в эстонском уезде Выру, расположенном у границы с Россией. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Танки находятся в ведении 2-го батальона Королевского полка Шотландии и играют центральную роль в военных учениях НАТО «Весенний шторм». Эти учения имитируют крупномасштабный конфликт с российскими войсками, а присутствие боевых машин является частью более широкого расширения наземных подразделений НАТО на территории России, говорится в материале.

MWM отмечает, что Выру считается одним из наиболее чувствительных оперативных районов НАТО и, как ожидается, станет одним из основных очагов боевых действий в случае войны между силами НАТО и России.

Территория связана транспортными путями, соединяющими Эстонию с Латвией и более широким Балтийским регионом, что делает ее критически важной для подкрепления союзников, а также находится недалеко от Пскова.

На этой неделе в Сербии стартовали учения «Платиновый волк 26», организованные сербскими вооруженными силами при поддержке Европейского командования Вооруженных сил США.

Ранее США и Британия провели военные учения на границе с Белоруссией.