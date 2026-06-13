Украинскую атаку отражают в Севастополе

Атаку Вооруженных сил Украины отражают в Севастополе, работают силы противовоздушной обороны ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — написал он.

Губернатор призвал граждан покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Около 2:30 мск Развожаев сообщал, что украинские войска атаковали Севастополь.

В Крыму до 5:25 по мск действовал режим ракетной опасности. На фоне этого был href=»//www.gazeta.ru/army/news/2026/06/13/28676923.shtml»>запрещен проезд автотранспорта по Крымскому мосту.

Днем в пятницу жители Симферополя и Симферопольского района Крыма остались без электричества из-за повреждений на сетях.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.