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Армия

Украинскую атаку отражают в Севастополе

Развожаев: в Севастополе отражают украинскую атаку, работают силы ПВО
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Атаку Вооруженных сил Украины отражают в Севастополе, работают силы противовоздушной обороны ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — написал он.

Губернатор призвал граждан покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Около 2:30 мск Развожаев сообщал, что украинские войска атаковали Севастополь.

В Крыму до 5:25 по мск действовал режим ракетной опасности. На фоне этого был href=»//www.gazeta.ru/army/news/2026/06/13/28676923.shtml»>запрещен проезд автотранспорта по Крымскому мосту.

Днем в пятницу жители Симферополя и Симферопольского района Крыма остались без электричества из-за повреждений на сетях.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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