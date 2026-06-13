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Крымский мост закрыли для автотранспорта

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Константин Михальчевский/РИА Новости

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно запрещен. Об этом сообщил Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В Крыму до 5:25 по мск действовал режим ракетной опасности — он был объявлен в 4:52. При этом беспилотная опасность на территории республики сохраняется.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку Вооруженных сил Украины. Он призвал жителей не пренебрегать мерами предосторожности, покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и беречь себя.

При угрозе беспилотной опасности гражданам нужно как можно быстрее попасть в ближайшее укрытие или защитное сооружение и следить за актуальной информацией о развитии ситуации. Прежде чем покинуть помещение, нужно отключить газ, электричество и воду. Также рекомендуется держать под рукой сумку с вещами первой необходимости на случай эвакуации.

Ранее Путин пообещал увеличить интенсивность ударов по инфраструктуре Украины.

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