В Крыму обесточены Симферополь и Симферопольский район

Жители Симферополя и Симферопольского района Крыма остались без электричества. Об этом в «Макс» сообщает «Крымэнергоинформ».

В организации рассказали, что причиной ЧП стали повреждения на сетях, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Уточняется, что электроснабжение будет восстановлено в полном объеме приблизительно до 18:00 мск.

Утром 12 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава города призвал местных жителей призвал покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

9 июня более 30 тысяч жителей Брянской области остались без электроснабжения после украинской атаки на один из энергетических объектов в регионе. Позднее в этот же день подача электроэнергии потребителям практически полностью была восстановлена.

Ранее в Эстонии произошло масштабное отключение электричества.