ВСУ атаковали Севастополь

В Севастополе средства ПВО (противовоздушной обороны) и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Он призвал жителей не пренебрегать мерами предосторожности, покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и беречь себя.

В 2:16 Развожаев разместил пост о воздушной тревоге в Севастополе.

При такой опасности гражданам нужно как можно быстрее попасть в ближайшее укрытие или защитное сооружение и следить за актуальной информацией о развитии ситуации. Перед тем как покинуть помещение, нужно отключить газ, электричество и воду. Кроме того, рекомендуется держать под рукой сумку с вещами первой необходимости на случай эвакуации, в которой будут лежать документы, лекарства, вода, продовольствие, фонарик и батарейки.

Ранее Путин пообещал увеличить интенсивность ударов по инфраструктуре Украины.