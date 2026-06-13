Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

США сбили иранские дроны у Ормузского пролива

Reuters: военные США сбили дроны Ирана у Ормузского пролива
Stringer/Reuters

Американские войска сбили несколько иранских ударных беспилотников, направлявшихся в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, беспилотники представляли угрозу для коммерческих перевозок.

До этого глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Иран и Оман в ближайшее время сделают совместное заявление по управлению судоходством в Ормузском проливе. Консультации между странами идут весьма интенсивно и уже достигнуты хорошие результаты, отметил министр. По его словам, ситуация в проливе, который долгие годы оставался бесплатным для прохода судов, больше никогда не будет прежней. Для этого маршрута необходим правовой порядок, соответствующий международному праву, считает Арагчи. Речь не идет о пошлинах, но планируется ввести плату за оказание услуг, уточнил он.

12 июня иранское агентство Mehr опубликовало проект соглашения между Ираном и США об урегулировании конфликта. Документ из 14 пунктов включает снятие морской блокады, вывод американских военных, разморозку 12 миллиардов долларов, приостановку нефтяных санкций и запуск переговоров по ядерной программе. Президент США допустил, что подписание может состояться уже в ближайшие выходные в Европе.

Ранее на южном побережье Ирана в Ормузском проливе прогремел взрыв.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Заявление Путина об атаках БПЛА, массовые проверки автомобилистов и крупный град. Главное за 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!