США сбили иранские дроны у Ормузского пролива

Американские войска сбили несколько иранских ударных беспилотников, направлявшихся в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, беспилотники представляли угрозу для коммерческих перевозок.

До этого глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Иран и Оман в ближайшее время сделают совместное заявление по управлению судоходством в Ормузском проливе. Консультации между странами идут весьма интенсивно и уже достигнуты хорошие результаты, отметил министр. По его словам, ситуация в проливе, который долгие годы оставался бесплатным для прохода судов, больше никогда не будет прежней. Для этого маршрута необходим правовой порядок, соответствующий международному праву, считает Арагчи. Речь не идет о пошлинах, но планируется ввести плату за оказание услуг, уточнил он.

12 июня иранское агентство Mehr опубликовало проект соглашения между Ираном и США об урегулировании конфликта. Документ из 14 пунктов включает снятие морской блокады, вывод американских военных, разморозку 12 миллиардов долларов, приостановку нефтяных санкций и запуск переговоров по ядерной программе. Президент США допустил, что подписание может состояться уже в ближайшие выходные в Европе.

Ранее на южном побережье Ирана в Ормузском проливе прогремел взрыв.