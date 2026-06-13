На южном побережье Ирана в Ормузском проливе прогремел взрыв

На южном побережье Ирана в акватории Ормузского пролива раздался взрыв. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Инцидент произошел в порту города Сирик. По данным телерадиокомпании, военные силы Ирана сделали предупредительный выстрел.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран и Маскат в ближайшее время сделают совместное заявление по управлению судоходством в Ормузском проливе. Консультации между странами идут весьма тесно и уже достигнуты хорошие результаты, отметил министр. По его словам, ситуация в проливе, который долгие годы оставался бесплатным для прохода судов, больше никогда не будет прежней. Для этого маршрута необходимо создать правовой порядок, соответствующий международному праву, считает Арагчи. Речь не идет о взимании пошлин, но планируется введение платы за оказание услуг, уточнил он.

До этого иранское агентство Mehr обнародовало проект соглашения между Ираном и США об урегулировании конфликта. Документ из 14 пунктов предусматривает снятие морской блокады, вывод американских военных, разморозку $12 млрд, приостановку нефтяных санкций и запуск переговоров по ядерной программе. Американский президент допустил, что подписание может состояться уже в эти выходные в Европе.

Ранее Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива.