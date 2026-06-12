Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива

PSGA: Иран после ударов США закрыл Ормузский пролив для всех судов

Иран после обмена ударами с США объявил о полном закрытии Ормузского пролива даже для судов, ранее получивших разрешение на проход. Об этом говорится в сообщении управления по делам Персидского залива (PSGA) Исламской Республики на официальной странице в соцсети X.

«Те суда, у которых уже есть разрешения на проход, просим набраться терпения и ждать дальнейших уведомлений от PSGA», – говорится в сообщении ведомства.

10 июня США начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее. Целями ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. Тегеран в свою очередь сообщил о взрывах в провинции Хормозган и пообещал ответить на действия Соединенных Штатов.

В мае президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в совместном заявлении осудили военные удары США и Израиля по Ирану. Лидеры призвали стороны конфликта в ближайшее время сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить расширение военных действий за пределы региона.

Ранее Иран опубликовал меморандум из 14 пунктов об урегулировании конфликта с США.