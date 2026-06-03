Стало известно, что будет с дорогами Новороссии и Донбасса на фоне угроз ВСУ

Губернатор Сальдо: дороги Новороссии и Донбасса будут работать, несмотря на ВСУ

Дороги в Новороссии и Донбассе продолжат работать, несмотря на угрозы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, из-за украинских беспилотников трассы в тыловых районах действительно стали опаснее. С такой «новой реальностью» столкнулись Крым, Новороссия, Донбасс и приграничные регионы РФ.

«Но это не значит, что жизнь должна остановиться. Дороги будут работать, люди будут ездить, грузы будут доставляться. Враг своей цели не добьется», — сказал Сальдо.

Он обратил внимание, что власти Херсонской области постоянно принимают меры для обеспечения безопасности участков трассы «Новороссия» и дороги в Крым. Администрация региона работает совместно с силовыми структурами, военнослужащими и дорожными службами. Также налажено сотрудничество с руководством Крыма и соседних регионов.

«Усиливается противодействие беспилотникам, развивается работа в «малом небе», создается добровольческое формирование БАРС», — добавил губернатор.

В конце мая глава Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что ВСУ начали дистанционно минировать трассу «Новороссия» в районе Бердянска. Украинские военные с помощью дронов сбрасывали на дорогу взрывные устройства, которые срабатывают при фиксации движения.

Ранее военный аналитик рассказал, что нужно для защиты трассы «Новороссия».