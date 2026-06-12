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Армия

Путин назвал сходство СВО с войнами против Наполеона и Гитлера

Путин: заодно с Наполеоном и Гитлером против России воевала вся Европа

Только сам российский народ может защитить свою страну от многочисленных недругов, осознавая ответственность перед потомками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с участниками специальной военной операции (СВО) на Украине, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что российский народ является многонациональным и осознает свою ответственность перед будущими поколениями россиян.

«Кроме нас Россия никому не нужна», — поделился Путин с участниками СВО.

Он отметил, что у России «всегда было много недругов», но «никогда и никому не удавалось добиться ее стратегического поражения».

Президент напомнил, что даже когда Россия противостояла французским войскам при императоре Наполеоне в Отечественной войне 1812 года и боролась с возглавляемыми Адольфом Гитлером фашистами в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, против нее одновременно «воевала вся Европа».

Сейчас, по его словам, Россия вынуждена противостоять всем странам НАТО, которые инициировали вооруженный конфликт на Украине.

Ранее Путин назвал численность российской группировки в зоне СВО.

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