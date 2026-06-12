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Армия

Российская армия нанесла за неделю семь крупных ударов по инфраструктуре ВСУ

МО: ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов по Украине за неделю
Сергей Бобылев/РИА Новости

С 6 по 12 июня Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли семь ударов возмездия по инфраструктуре Украины, используемой в интересах украинской армии. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские силы нанесли два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

По информации Минобороны, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь выявили и уничтожили 231 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 16 российскими регионами и акваторией Азовского моря. Противник атаковал Россию беспилотниками самолетного типа. Дроны были обезврежены над территорией Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской областей, а также Курской, Липецкой и Калужской. Кроме того, беспилотники уничтожены в Ростовской, Самарской, Саратовской областях.

Силами ПВО также была пресечена попытка атаки Смоленской, Тульской, Ульяновской областей. Дроны были сбиты и в небе над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовского моря, сообщили в МО.

Ранее в одном из регионов РФ боевые дроны вышли на патрулирование дорог.

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