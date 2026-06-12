Путин рассказал о создании спутников для управления тяжелыми дронами

Путин: в РФ работают над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами

В России ведется активная разработка специализированной спутниковой группировки, предназначенной для управления новейшими тяжелыми боевыми беспилотниками, которые ранее не применялись. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции (СВО), прошедшей в Кремле, пишет РИА Новости.

«И такая работа идет», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможном появлении на российском рынке тяжелых БПЛА, управляемых через спутниковую связь.

Речь идет о создании орбитальной системы, которая обеспечит контроль дронов на значительном удалении и стабильную связь там, где отсутствуют наземные коммуникационные и навигационные сети.

Как подчеркнул президент, работа продвигается оперативно и качественно. Разрабатываемая в России низкоорбитальная спутниковая группировка не уступает системе Starlink, добавил он.

В марте российская компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет», которую называют альтернативой американской системе от SpaceX Илона Маска.

Ранее «Калашников» начал поставлять заказчикам новый скоростной беспилотник «Скат-220».