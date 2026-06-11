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Армия

ВСУ ударили по поселку Белая Березка в Брянской области

Ковальчук: свыше 10 жилых домов повреждено после удара ВСУ по Брянской области
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по поселку Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«По предварительным данным, повреждено 10 многоквартирных домов и три частных, здание администрации, осмотр будет продолжен», — написал он.

По словам главы региона, обстрел велся по домам мирных жителей при помощи реактивной системы залпового огня «Град». Никто из жителей не пострадал, добавил Ковальчук.

6 июня противник уже бил по Брянской области. Тогда в результате ударов беспилотниками ранения получили пять жителей Брянской области, четверо из которых дети. Тогда украинские военнослужашие при помощи беспилотника целенаправленного наносили удары дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка.

В тот же день ВСУ атаковали беспилотниками село Первомайское в Севском районе. В результате случившегося пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина, им оперативно помогли медики. Дом был полностью уничтожен, добавил Ковальчук.

Ранее силы ПВО уничтожили более 120 беспилотников над восемью регионами России.

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