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Армия

Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников на подлете к Москве

Собянин: средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
Сергей Бобылев/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, всего с начала дня число на подлете к Москве были сбиты 16 БПЛА.

По данным Минобороны РФ, за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 231 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 16 российскими регионами и акваторией Азовского моря.

В Нижнекамске в Татарстане в результате попадания украинского беспилотника в дом пострадали четыре человека. Остальных жильцов оперативно эвакуировали, для них подготавливают пункт временного размещения.

В Тольятти после массированной атаке украинских беспилотников на одном из промышленных объектов города зафиксированы повреждения.

Ранее директор заповедника не выжил при атаке ВСУ на Брянскую область.

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