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Армия

Силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ в 16 регионах России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 231 беспилотник ВСУ над 16 регионами России
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и сбили 231 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 16 российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

По данным ведомства, противник атаковал Россию беспилотниками самолетного типа. Дроны были обезврежены над территорией Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской областей, а также Курской, Липецкой и Калужской. Кроме того, беспилотники уничтожены в Ростовской, Самарской, Саратовской областях.

Силами ПВО также была пресечена попытка атаки Смоленской, Тульской, Ульяновской областей. Дроны были сбиты и в небе над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовского моря, сообщили в МО.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что Россия отвечает на все удары ВСУ по законам войны. Он подчеркнул, что российская сторона бьет только по военным объектам и логистическим цепочкам, не уподобляясь террористическим наклонностям Киева, который атакует мирное население. Колесник отметил, что Россия постоянно наносит ответные удары по Украине, так что ни одна атака не остается без ответа.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки беспилотников ВСУ в России.

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