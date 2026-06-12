Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Словакия отказалась поставлять оружие Украине

Евродепутат Лашшакова: Словакия не будет поставлять оружие Украине
Yves Herman/Reuters

Словакия не намерена поставлять вооружение Украине, пока у власти находится премьер-министр Роберт Фицо. Об этом завила в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

«Он обещал это своим избирателям. И пока Фицо находится у власти, Словакия будет придерживаться этого принципа», — сказала парламентарий.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что президент Украины Владимир Зеленский, сорвавшийся с критикой на западных партнеров из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО), решил провернуть масштабную аферу. По его словам, на этом фоне Зеленский предложил союзникам выдать Украине лицензию на производство Patriot.

27 мая Зеленский отправил письмо президенту США, в котором заявил о нехватке ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить поставки. Также украинский лидер попросил у Соединенных Штатов выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot.

Ранее Зеленский признал, что Украина не может защититься от ударов ВС России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает и что практиковать вместо него
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!