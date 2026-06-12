Словакия не намерена поставлять вооружение Украине, пока у власти находится премьер-министр Роберт Фицо. Об этом завила в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

«Он обещал это своим избирателям. И пока Фицо находится у власти, Словакия будет придерживаться этого принципа», — сказала парламентарий.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что президент Украины Владимир Зеленский, сорвавшийся с критикой на западных партнеров из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО), решил провернуть масштабную аферу. По его словам, на этом фоне Зеленский предложил союзникам выдать Украине лицензию на производство Patriot.

27 мая Зеленский отправил письмо президенту США, в котором заявил о нехватке ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить поставки. Также украинский лидер попросил у Соединенных Штатов выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot.

Ранее Зеленский признал, что Украина не может защититься от ударов ВС России.