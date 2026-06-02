Президент Украины Владимир Зеленский, сорвавшийся с критикой на западных партнеров из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО), решил провернуть масштабную аферу. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

«На выходных у Зеленского случился нервный срыв. Он обрушился с критикой на ЕС и США. Его критика касалась всей проблемы с системами Patriot, с системой ПВО Украины, а вернее, с ее отсутствием», — рассказал Христофору.

По его словам, на этом фоне Зеленский предложил союзникам выдать Украине лицензию на производство Patriot. Журналист назвал это требование абсурдным, отметив, что на самом деле за этим кроется стремление украинского лидера провернуть финансовую аферу.

Христофору считает, что Киеву понадобится около десяти лет, чтобы попытаться произвести системы Patriot. По словам журналиста, замысел Зеленского в другом — он хочет подписать с партнерами контракты, собрать деньги и не выполнить обещаний.

1 июня Зеленский сообщил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны для защиты страны. Он потребовал от США отправку новых систем ПВО и ракет к ним. Зеленский охарактеризовал проблему как приоритетную и серьезную.

Кроме того, Зеленский пожаловался, что война США против Ирана истощила ресурсы американцев и сместила фокус внимания с конфликта на Украине. По этой причине глава Украины призвал нарастить производство ракет, поскольку только Соединенные Штаты способны создать нужные объемы оружия.

Ранее Зеленский заявил, что Запад мешает Украине создать свою баллистическую систему.