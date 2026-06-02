Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

На Западе рассказали о нервном срыве Зеленского

Журналист Христофору: Зеленский устроил истерику из-за систем ПВО ради аферы
Christine Olsson/TT News Agency/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, сорвавшийся с критикой на западных партнеров из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО), решил провернуть масштабную аферу. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

«На выходных у Зеленского случился нервный срыв. Он обрушился с критикой на ЕС и США. Его критика касалась всей проблемы с системами Patriot, с системой ПВО Украины, а вернее, с ее отсутствием», — рассказал Христофору.

По его словам, на этом фоне Зеленский предложил союзникам выдать Украине лицензию на производство Patriot. Журналист назвал это требование абсурдным, отметив, что на самом деле за этим кроется стремление украинского лидера провернуть финансовую аферу.

Христофору считает, что Киеву понадобится около десяти лет, чтобы попытаться произвести системы Patriot. По словам журналиста, замысел Зеленского в другом — он хочет подписать с партнерами контракты, собрать деньги и не выполнить обещаний.

1 июня Зеленский сообщил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны для защиты страны. Он потребовал от США отправку новых систем ПВО и ракет к ним. Зеленский охарактеризовал проблему как приоритетную и серьезную.

Кроме того, Зеленский пожаловался, что война США против Ирана истощила ресурсы американцев и сместила фокус внимания с конфликта на Украине. По этой причине глава Украины призвал нарастить производство ракет, поскольку только Соединенные Штаты способны создать нужные объемы оружия.

Ранее Зеленский заявил, что Запад мешает Украине создать свою баллистическую систему.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!