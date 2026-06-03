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Армия

Зеленский признал, что Украина не может защититься от ударов ВС России

Зеленский: системы ПВО Украины не могут перехватывать большую часть ракет
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Украина не может защититься от ударов Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом написал в соцсети X президент Украины Владимир Зеленский.

«К сожалению, нынешний уровень снабжения нашей ПВО не позволяют нам перехватывать значительную часть ракет», — признал украинский лидер.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в ответ на террористический акт ВСУ в Старобельске Вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах армии страны и военным аэродромам.

27 мая Зеленский отправил письмо президенту США, в котором заявил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить поставки. Также украинский лидер попросил у Соединенных Штатов выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot.

Ранее стало известно, какое российское оружие «донимает» ВСУ.

 
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