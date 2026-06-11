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Армия

ВС России заняли населенные пункты в Харьковской области и в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль Охримовку и Роскошное
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Охримовка в Харьковской области и Роскошное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в «Максе» сообщило министерство обороны России.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили Роскошное», — проинформировало российское оборонное ведомство.

По данным Минобороны России, Охримовку в результате решительных действий заняли подразделения группировки войск «Север».

Утром 11 июня министерство обороны РФ заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 330 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за ночь. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской, Владимирской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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