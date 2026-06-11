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Армия

Боец с позывным «Кент» раскрыл подробности взятия Роскошного

Боец «Кент»: штурмовики ВС РФ заходили в Роскошное, пока противник спал
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России начали штурм населенного пункта Роскошное в Донецкой народной республике (ДНР) рано утром, когда военные ВСУ еще спали. Об этом сообщил боец с позывным «Кент», передает ТАСС.

«Трудно было, рисковали, заходили утром пораньше, пока противник спал, отдыхал в момент, и мы этот момент ловили. Все пацаны (российские штурмовики. — Прим. ред.), все живы были, удачно заходили, красиво», — подчеркнул военный.

Боец также рассказал, что штурмовиков ВС РФ снабжали провизией и боеприпасами при помощи сбросов с БПЛА.

11 июня в министерстве обороны России сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Охримовка в Харьковской области и Роскошное в ДНР. Первый удалось занять в результате решительный действий подразделений группировки войск «Север», второй освободили бойцы «Южной» группировки войск.

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