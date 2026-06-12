Иран опубликовал соглашение об урегулировании конфликта с США

Mehr: Иран опубликовал меморандум из 14 пунктов об урегулировании с США

Меморандум об урегулировании конфликта между США и Ираном состоит из 14 пунктов. Об этом сообщило агентство Mehr, опубликовавшее документ.

В числе согласованных положений — снятие морской блокады в течение 30 дней и вывод американских сил из граничащих с Ираном зон. Кроме того, США и их союзники в соответствии с соглашением должны будут представить планы по восстановлению Исламской Республики на сумму не менее $300 млрд.

Вашингтон также приостанавливает действия санкций на продажу иранской нефти и нефтепродуктов. Согласно следующему пункту меморандума, Иран и США проведут в течение 60 дней переговоры по атому, по итогам которых заключат соглашение.

При этом разморозка $12 млрд, снятие блокады и приостановка действия нефтяных санкций являются условиями Тегерана для переговоров по атому.

Накануне президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил об отмене запланированных на вечер четверга, 11 июня, авиаударов по Ирану. Глава Белого дома отметил, что принял такое решение после переговоров с иранским руководством.

В этот же день Трамп также объявил о согласовании итоговых пунктов мирного договора с Ираном. По его словам, они были одобрены всеми вовлеченными в переговорный процесс сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, Египет и Турцию.

Президент России Владимир Путин со своей стороны ранее отметил, что не считает, что со стороны Ирана были провокации, ставшие триггером для начавшейся войны.

Ранее Иран подтвердил согласование меморандума с США по основным пунктам.