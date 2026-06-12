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Армия

Стало известно о готовности граждан одной европейской страны вступить в ряды ВС России

Генконсул Оранский: некоторые французы выражают готовность вступить в ряды ВС РФ
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Некоторые французы готовы вступить в ряды Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказал генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский в интервью РИА Новости.

«Все чаще мы слышим слова поддержки (от простых французов. — Прим. Ред.) и даже готовность некоторых французов вступить в ряды российских Вооруженных сил», — сказал Оранский.

В апреле 2025 года президент РФ Владимир Путин также сообщал о французских гражданах, участвующих в боевых действиях на стороне России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По словам главы государства, их подразделение носит название «Нормандия-неман». Путин добавил, что во Франции всегда были те, кто разделял ценности России. Такие граждане есть и сейчас, указал президент.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на стороне ВС РФ воюют около 200 граждан Китая. По данным агентства, все они являются добровольцами и не имеют никакого отношения к правительству КНР.

Ранее военкор рассказал, как военным РФ и КНДР удалось обвести Запад вокруг пальца.

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