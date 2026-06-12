ТЦК мобилизовали десятки украинцев из-за сотрудничества с российской армией

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) совместно с полицией на Украине принудительно мобилизовали свыше 40 граждан страны 18–24 лет, обвинив их в сотрудничестве с российской армией в 2022 году. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«В качестве доказательств использовались фотографии в социальных сетях, сделанные украинцами или их родителями в подростковом возрасте в феврале-марте 2022 года», — указал источник.

7 июня военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила, что около 7% солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были мобилизованы незаконно и имеют право на отсрочку. По ее словам, у незаконной мобилизации существует несколько причин. Среди них — некачественное проведение военно-врачебной комиссии и игнорирование документов военного, наличия у него троих или более детей, опеки над кем-нибудь из близких родственников, а также его близкого родства с не выжившими, пропавшими без вести или пленными военными.

Ранее военный омбудсмен Украины призвала готовить солдат ВСУ к жизни в убежищах.