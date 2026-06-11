Губернатор Развожаев рассказал о последствиях после атак ВСУ по Севастополю

Десять многоквартирных домов и пять частных домов получили повреждения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Атаки произошли в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне. В многоэтажках разбиты окна и повреждены балконы.

В результате атак пострадала женщина, ее госпитализировали, написал Развожаев.

В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 11 июня уничтожили 330 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России, в том числе над Республикой Крым.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» – одного из главных символов города и объекта культурного наследия. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после Великой Отечественной войны полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, кто стоит за ударом по зданию панорамы «Оборона Севастополя».