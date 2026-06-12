На Украине заявили об угрозе запуска «Орешника»

На Украине объявили воздушную тревогу на фоне заявление о якобы пуске «Орешника»

На Украине объявлена угроза пуска баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщил украинский Telegram-канал Monitorwar.

Ресурс утверждал, что ракету якобы могли запустить с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

«Существует опасность прилетов вышеуказанных ракет по всей территории Украины», — говорится в сообщении.

На этом фоне на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

10 июня украинское издание УНИАН также сообщало, что Вооруженные силы России якобы планировали запустить ракету «Орешник» в сторону Украины.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленнок комплекса Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник». На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Ранее аналитик заявил о панике ВСУ в Одессе из-за «Орешника».