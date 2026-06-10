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На Украине сообщили о подготовке России к запуску ракеты «Орешник»

Украинские СМИ заявили о подготовке ВС РФ «Орешника» для ударов по объектам ВСУ
Waypoint Trip/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России планируют запустить баллистическую ракету «Орешник» в сторорну Украины. Об этом сообщает украинское издание УНИАН в Telegram-канале.

«Мониторинговый канал «Єрадар» сообщает, что на полигоне «Капустин Яр» (расположен в Астраханской области — прим. ред.) фиксируют подготовку к возможному пуску баллистической ракеты»,— говорится в посте.

Издание отмечает, что пока неизвестно, идет ли речь о тренировочном запуске на территории России или ракету попытаются применить во время одного из следующих массированных ударов по Украине.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленнок комплекса Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник». На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Ранее аналитик заявил о панике ВСУ в Одессе из-за «Орешника».

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