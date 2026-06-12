Стратегический самолет-заправщик США заметили у границ Ирана

Стратегический транспортный самолет-заправщик США Boeing KC-46A Pegasus снова заметили в одном и том же секторе нейтральных вод Персидского залива рядом с воздушной границей Ирана. Там это воздушное судно летает уже третий вечер подряд, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

По его словам, самолет движется по круговой траектории вблизи воздушной границы Исламской Республики. Собеседник агентства заявил, что вылетевший из Тель-Авива Boeing KC-46A Pegasus уже больше часа работает на высоте чуть более 8 км.

«Не исключено, что в скором времени к нему присоединится еще один аналогичный самолет, также следующий сюда из Израиля», — сказал он.

Также он отметил, что вечером 10 июня и вечером во вторник в этом секторе неба фиксировались полеты таких же самолетов, круживших по аналогичной траектории.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ночь на 12 июня обрушат на Иран «очень мощные» удары и в дальнейшем захватят остров Харк, на котором находится крупнейший нефтяной терминал Исламской Республики.

10 июня Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Исламской Республики. В ночь на 11 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. Позднее Трамп заявил, что Соединенные Штаты разбомбят Иран «к чертовой матери», если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.

Ранее в России предположили,что Трамп нанесет ядерный удар по Ирану.