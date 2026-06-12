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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

На юге Ливана сбили израильский беспилотник

«Хезболла» заявила об уничтожении беспилотника Израиля на юге Ливана
Omar Sanadiki/Reuters

Израильский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен в окрестностях города Набатия на юге Ливана. Об этом сообщило шиитское движение «Хезболла» в Telegram-канале.

«Силы исламского сопротивления поразили ракетой класса земля — воздух неприятельский беспилотник Hermes 450, появившийся в небе над районом Хардали под Набатией», — говорится в сообщении.

В «Хезболле» добавили, что БПЛА был сбит в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля.

Накануне Армия обороны Израиля заявила, что военные страны установили контроль и провели зачистку территории в южной части Ливана, к северу от реки Салуки. В ЦАХАЛ подчеркнули, что данная операция проводилась с целью укрепления позиций и устранения непосредственной угрозы для населенных пунктов на севере Израиля.

8 июня официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин заявил, что Израиль продолжит атаковать объекты «Хезболлы» по всему Ливану в ответ на иранские атаки.

Ранее Израиль в ходе бомбардировок Ливана повредил объекты ЮНЕСКО.

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