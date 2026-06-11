Израиль заявил, что установил оперативный контроль в южной части Ливана

Израильские военнослужащие установили контроль и провели зачистку территории в южной части Ливана, к северу от реки Салуки. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Солдаты ЦАХАЛ завершили операцию по установлению оперативного контроля и зачистке территории к северу от реки Салуки вдоль передовой линии обороны [на юге Ливана]», - говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что данная операция проводилась с целью укрепления позиций в южном Ливане и устранения непосредственной угрозы для населенных пунктов на севере Израиля.

Согласно информации израильских военных, район реки Салуки использовался группировкой «Хезболла» для запуска беспилотных летательных аппаратов с взрывчатыми веществами и атак на израильских солдат, действующих в этом регионе. В ходе операции сухопутные войска совместно с ВВС Израиля уничтожили сотни объектов террористов и ликвидировали более 50 боевиков, резюмировали в ведомстве.

Ранее армия Израиля захватила стратегическую высоту Бофор в Ливане.