В Израиле заявили, что продолжат атаковать объекты в Ливане

Дефрин: ЦАХАЛ усилит удары по «Хезболле» в Ливане в ответ на иранскую атаку

Израиль продолжит атаковать объекты шиитского движения «Хезболлаа» по всему Ливану в ответ на иранские атаки. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин, передает «Интерфакс».

«Мы нанесли удар по Дахие после непрекращающихся атак «Хезболлы» на населенные пункты на севере Израиля. Армия продолжит действовать по всему Ливану и усилит свои действия против террористической организации «Хезболла», — сказал он.

До этого лидер ливанского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что движение не согласно с условиями перемирия между Израилем и Ливаном.

В начале июня стало известно, что президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за действия израильских военных в Ливане. По данным Axios, президент США потребовал отказаться от планов удара по Бейруту. Как утверждают источники издания, разговор состоялся после угроз Тегерана прекратить переговоры с Вашингтоном и сопровождался жесткими высказываниями президента США в адрес премьер-министра Израиля.

Ранее Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху.