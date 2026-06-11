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Армия

Российские войска взяли под контроль восточную часть Константиновки в ДНР

МО РФ: российские военные взяли под контроль восточную часть Константиновки
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска полностью взяли под контроль восточную часть города Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины», — рассказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, штурмовики «южной» группировки Вооруженных сил РФ ведут в Константиновке уличные бои. В юго-западной ее части и на территории Константиновского металлургического завода уничтожаются последние окруженные подразделения противника, сообщили в министерстве.

До этого в Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали, что ситуация в Константиновке «очень сложная». По информации украинского командира батальона беспилотных систем, российские войска продвинулись в районе Временного Яра и Бересткова и теперь город находится в полуокружении.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в Константиновке были уничтожены несколько украинских диверсионно-разведывательных групп.

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