ФСБ РФ: бойцы «Горыныча» уничтожили четыре украинские ДРГ в Константиновке

Сотрудники управления ФСБ РФ по Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили несколько украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории региона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении уточняется, что задачу выполнили члены антитеррористического подразделения «Горыныч».

«Операторы <...> ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, украинские ДРГ подверглись ударам в Константиновке. Кроме того, бойцы федеральной службы выявили и поразили пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ретранслятор для беспилотников.

17 мая военнослужащий Вооруженных сил РФ Владимир Зайченко рассказал журналистам, что российские солдаты пресекли попытку ДРГ ВСУ прорваться на Добропольском направлении. Украинские диверсанты пытались продвинуться вперед, используя отвлекающие маневры. Они передвигались в тумане и под прикрытием дыма. Несмотря на это, военные ВС РФ смогли «зачистить» группу украинских солдат.

Ранее пять украинских ДРГ пытались прорваться в тыл российских войск во время «перемирия».